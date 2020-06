Trump ai comizi su Air Force One

Foto Afp

Donald Trump ha usato, in almeno 10 occasioni, l'Air Force One per andare a rally e comizi elettorali, secondo un conteggio pubblicato oggi da Usa Today. In realtà, diversi suoi precedessori, tra i quali Barack Obama e George Bush, hanno usato l'aereo presidenziale, anche per motivi di sicurezza, durante le campagne elettorali mentre erano alla Casa Bianca.

Ma il fatto è che l'allora candidato repubblicano nel 2016 aveva attaccato Obama per questo. "I contribuenti stanno pagando una fortuna per l'utilizzo dell'Air Force One nella campagna elettorale da parte del presidente Obama ed Hillary l'imbrogliona" tuonava il 5 luglio su Twitter Trump che, secondo il quotidiano americano, ha fatto circa 100 viaggi durante la campagna per le elezioni di mid term, almeno metà delle quali comprendevano un comizio o un evento elettorale.

Nel 2010 Obama fece circa lo stesso numero di viaggi, ma solo un terzo compreso puntate elettorali. Questi viaggi sono stati poi rimborsati dal comitato nazionale democratico per un totale di 700mila dollari.

Anche la campagna di Trump sta, ma rilento, restituendo alle casse dello stato i dollari dei contribuenti spesi per le missioni elettorali. Secondo Usa Today finora ha rimborsato 211mila dollari.

Infine, il giornale registra anche come il presidente non abbia esistato a registrare mentre era in volo sull'Air Force One il video di 30 secondi con cui ha attaccato la candidatura alla Casa Bianca sindaco di New York Bill de Blasio. "Se vi piacciono imposte e tasso di criminalità alti, potete votare per lui", ha detto Trump mentre era sull'aereo pagato dai contribuenti diretto ad un comizio elettorale a New York.