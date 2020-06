Trump 'oscura' la nave di McCain

Foto

La Casa Bianca ha chiesto ai comandanti militari Usa di tenere la nave dedicata alla memoria di John McCain, il senatore Gop eroe di guerra che è stato fino all'ultimo un fiero critico di Donald Trump, "nascosta alla vista" del presidente durante la sua recente visita in Giappone. E' quanto rivela il Wall Street Journal.

Il giornale cita una mail inviata il 15 maggio ad un ufficiale dell'Us Indo-Pacific Command, in cui si specificava che la nave Uss McCain, che è ormeggiata nella base navale di Yokosuka, doveva essere nascosta per l'arrivo di Trump che martedì ha tenuto un discorso ai militari a bordo della Uss Wasp.

Il giornale conservatore specifica che l'intera catena di comando, compreso il capo del Pentagono, Pat Shanahan, era al corrente della preoccupazione della Casa Bianca ed ha approvato la decisione di nascondere il nome del senatore scomparso nel 2018 per evitare di infastidire Trump. Inoltre, all'equipaggio della Uss John McCain, che indossa un cappello con il nome della nave, sarebbe stato dato un giorno di libera uscita.

"Trump è un bambino che si sentirà sempre minacciato dalla grandezza dell'incredibile vita di mio padre", ha dichiarato la figlia di McCain, Meghan McCain, sottolineando su Twitter come "a nove mesi dalla sua morte, Trump non lo lascia riposare in pace". Trump, intanto, ha replicato all'articolo e al tweet della figlia di McCain affermando di "non essere stato informato di nulla che avesse a che fare con la USS John S. McCain durante la mia recente visita in Giappone".

Anche il segretario alla Difesa ha smentito di essere stato al corrente della vicenda: "Non ho mai autorizzato nessuna attività riguardante la Uss John McCain. Ed inoltre non disonorerei mai la memoria di un grande patriota americano come il senatore McCain", ha dichiarato Shanahan.

Secondo una fonte della Casa Bianca, citata dal Washington Post, l'obiettivo era quello di non avere foto e riprese della visita di Trump con la nave intitolata al McCain come sfondo. Il presidente - sempre secondo questa fonte - non sarebbe stato al corrente della richiesta fatta nel timore che lui si potesse indispettire durante la visita.