Trump punta su Boris Johnson

(Foto Afp)

Donald Trump entra nella sfida per la successione a Theresa May alla guida del governo di Londra con un endorsement per Boris Johnson. In un'intervista al tabloid "Sun" alla vigilia della sua visita in Gran Bretagna, il presidente degli Stati Uniti ha detto: "Ho studiato molto, conosco i diversi concorrenti. Ma penso che Boris farebbe veramente un buon lavoro, penso che sarebbe eccellente". "Mi piace - ha detto ancora entusiasta Trump - Mi è sempre piaciuto, non so se sarà scelto, ma penso che sia molto bravo, una persona di grande talento". Parlando dei candidati alla successione della May, che lascerà il governo il 7 giugno, il presidente ha poi rivelato che alcuni hanno chiesto il suo sostegno, "ma non voglio dire chi".

Trump ha infine criticato la May per essere stata troppo debole nel negoziato con Bruxelles. "Penso che il Regno Unito abbia permesso all'Ue di avere lei tutte le carte in mano ed è difficile giocare quando bene quando una parte è avvantaggiata. Avevo detto a Theresa che avrebbe dovuto rafforzare il suo arsenale".

Già lo scorso anno, prima della sua altra visita a Londra, il presidente americano aveva accusato la May di aver ignorato i suoi consigli sui negoziati per la Brexit, sostenendo anche allora che Johnson sarebbe "un grande primo ministro".