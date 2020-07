Palazzo in fiamme a Parigi, 3 morti

(Foto Afp)

E' di tre morti e 28 feriti, una in modo grave, il bilancio di un violento incendio che è divampato questa mattina, verso le 5, in un palazzo nel centro di Parigi. Sono circa 200 i pompieri intervenuti per spegnere le fiamme nell'edificio che si trova al numero 7 di rue de Nemours, si legge sul sito di Le Parisien. Secondo i pompieri, il fuoco si è rapidamente propagato nella tromba delle scale quando molti degli abitanti del palazzo - un edificio di sei piani - stavano ancora dormendo. Nell'edificio dell'arrondissement XI vi sono anche un ristorante e un hammam. Non sono ancora note le cause dell'incendio.