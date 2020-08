Sgozza fidanzata 17enne e poi posta la foto

Immagine di repertorio (Afp)

Avrebbe tagliato la gola della sua fidanzata e poi postato le foto su Instagram. Foto che stanno continuando a circolare nonostante siano state rimosse, non prima che fossero stati copiati e condivisi da altri utenti che si collegavano all'account di Brandon Clark si legge sulla Bbc.

La vittima è Bianca Devins, una influencer 17enne: è stata uccisa a Utica, New York, domenica mattina. A confermare l'identità la sorella Liv in un post: "Odio dover scrivere questo. Odio sapere che non tornerai mai più a casa. Eri la migliore sorella che qualcuno avrebbe mai potuto chiedere. Grazie per essere stata sempre lì per me. Grazie per essere la sorella migliore che abbia mai immaginato. Grazie per avermi sempre protetto".

Secondo quanto dichiarato dalla polizia di Utica su Facebook, Devins e Clark si sarebbero incontrati su Instagram due mesi fa. La sera prima dell'omicidio sarebbero stati a un concerto insieme e avrebbero discusso sulla via del ritorno. "Stiamo prendendo tutte le misure per rimuovere questo contenuto dalle nostre piattaforme", ha detto un portavoce di Facebook, proprietario di Instagram.

"Mi dispiace, Bianca", avrebbe scritto il 21enne nel post in cui mostrava il cadavere della giovane. A quanto pare la stessa immagine l'avrebbe pubblicata anche sull'app di messaggistica Discord, da cui sono partite le segnalazioni per la polizia. Mentre gli agenti erano alla ricerca della coppia, Brandon Clark avrebbe chiamato il numero di emergenza raccontando quanto aveva fatto oltre a condividere l'intenzione di "farsi del male", ha detto la polizia.

Solo dopo aver trovato Clark che, nel frattempo aveva tentato di tagliarsi la gola, gli agenti hanno trovato il cadavere della 17enne. Sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza, il 21enne, accusato di omicidio, dovrebbe cavarsela.