Dormire dentro a un hot dog

(Foto Iberpress)

Stanchi del solito camper o roulotte? Da oggi la uova frontiera del dormire 'on the road' è la Wienermobile, un’auto vintage a forma di hot dog. Realizzata come strumento promozionale per la società americana di Oscar Meyer, uno dei più celebri produttori di hot dog (oggi proprietà del gruppo Kraft Heinz), oggi il buffo camioncino, diventato negli anni Sessanta un vero oggetto di culto, è stato trasformato in un alloggio che può essere affittato tramite il servizio di prenotazione online di Airbnb.

Il veicolo, descritto come un "hot dog su ruote", è lungo 8.3 metri e può ospitare due persone. Ha un divano letto gigante, un bagno esterno e un tavolo per picnic, oltre a un frigorifero rifornito con hot dog dell'azienda, nonché panini e senape.

Sarà disponibile per tre notti, a partire dal 1 agosto, per 136 dollari a notte in coincidenza con le date del festival musicale Lollapalooza a Chicago.