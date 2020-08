Migranti, Tripoli chiude i principali centri di detenzione

Afp

Il ministro dell'Interno del governo di accordo nazionale libico, Fathi Bashagha, ha disposto la chiusura dei principali centri per i migranti nelle città di Misurata, Al-Khoms e Tajoura. Lo riferisce il sito di notizie libico 'al-Wasat', affermando che le procedure di evacuazioni sono già iniziate.

Lo scorso 2 luglio il centro di Tajoura venne colpito in un raid aereo che provocò 53 morti e 87 feriti, compresi bambini. Nei giorni scorsi l'inviato Onu per la crisi in Libia, Ghassan Salamé, ha esortato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a chiedere alle autorità di Tripoli di prendere "la decisione strategica e a lungo rinviata, ma necessaria di liberare (i migranti, ndr) che sono detenuti nei centri".