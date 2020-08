Hong Kong, scontri tra manifestanti e residenti

(Fotogramma/Ipa)

Scontri tra decine di manifestanti e un piccolo gruppo di residenti sono scoppiati oggi nell'area urbana di North Point, a Hong Kong, dove i dimostranti in piazza per le proteste scoppiate contro la presentazione di un disegno di legge sull'estradizione verso la Cina tentavano di erigere barricate. I due gruppi si sono affrontati lanciando oggetti in vetro, coni spartitraffico ma anche cancelli pedonali nella violenta rissa scoppiata intorno alle 20 ora locale. Nelle immagini postate su Internet si vedono i residenti che intervengono armati di bastoni.

La polizia di Hong Kong ha arrestato 82 persone nel corso della nuova giornata di sciopero generale indetto contro Pechino dai lavoratori di una ventina di settori. E' il numero più alto di fermi nel corso di una protesta dall'inizio della nuova ondata di manifestazioni lo scorso 9 giugno. Proteste si sono svolte oggi in sette diversi quartieri della città. Una situazione che la governatrice Carrie Lam ha definito "molto pericolosa”.

I trasporti pubblici sono nel caos. Il servizio metropolitano della città è stato sospeso per tutta la mattinata poiché i manifestanti hanno interrotto le partenze dei treni. Altrove i manifestanti hanno impedito il flusso del traffico bloccando strade e tunnel. All'aeroporto internazionale di Hong Kong, centinaia di voli sono stati cancellati o hanno subito pesanti ritardi, perché l'equipaggio di terra dell'aeroporto e il personale delle compagnie aeree hanno partecipato allo sciopero. La compagnia aerea di bandiera Cathay Pacific e la sua controllata Cathay Dragon hanno annunciato la cancellazione di circa 75 voli in partenza da Hong Kong oggi. La compagnia aerea Hong Kong Airlines ha riferito che 40 voli in entrata e in uscita dalla città sono stati cancellati.