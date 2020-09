Giovani sposi muoiono in incidente subito dopo il sì

(Immagine di repertorio - Fotogramma)

Due giovanissimi sposi, un 19enne e una ventenne, sono morti in un incidente stradale avvenuto pochi minuti dopo il matrimonio. La coppia si era appena sposata in Texas. L'auto sulla quale viaggiavano i giovani subito dopo la cerimonia in un'aula di tribunale nell'Orange County, riferisce l'emittente locale KFDM, si è scontrata con un pickup prima dell'ingresso in autostrada. Harley Joe Morgan, 19 anni, e la ventenne Rhiannon Boudreaux Morgan sono morti sul colpo.