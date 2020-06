Mogadiscio, attacco a hotel: 5 morti

Immagine di repertorio (Afp)

E' di almeno cinque morti, tra cui un assalitore, il bilancio dell'attacco sferrato contro il Syl Hotel, non distante dal complesso che ospita la presidenza somala, a Mogadiscio. Lo ha riferito l'ufficiale di polizia Ahmed Bashane. "Finora i morti confermati nell'attacco sono due guardie dell'hotel, un combattente islamista, un funzionario del governo e un civile", ha dichiarato. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo al-Shabaab.

Secondo l'emittente 'al-Arabiya', un commando di almeno cinque persone ha attaccato il complesso che ospita la presidenza, ma è stato respinto ed almeno tre assalitori sono rimasti uccisi. I due assalitori rimasti in vita si sono poi spostati nel vicino parcheggio del Syl Hotel, frequentato da numerosi politici, ma anche in questo caso non sarebbero riusciti a penetrare nell'edificio. L'emittente panaraba specifica che le forze di sicurezza hanno evacuato i politici che si trovavano all'interno dell'hotel.