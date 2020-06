Greta Thunberg (Fotogramma/Ipa)

Donald Trump attacca e Greta lo trolla. Di nuovo. Il presidente degli Stati Uniti ha definito "veramente ridicolo" il riconoscimento di persona dell'anno attribuito alla giovane attivista da Time. "Greta dovrebbe lavorare sul suo problema di gestione della rabbia, poi andare a vedere un buon vecchio film con un amico! Rilassati Greta, Rilassati!", ha twittato Trump. E Greta, sempre su Twitter, ha colto la palla al balzo modificando la propria bio. "Una teenager che lavora sul suo problema di gestione della rabbia. Si sta rilassando e sta guardando un buon vecchio film con un amico", ha scritto la ragazza.

Un botta e risposta simile era andato in scena a settembre nella cornice dell'Onu. Trump, traendo spunto dall'appassionato intervento di Greta davanti all'assemblea generale, aveva twittato: "Sembra una ragazza molto felice che guarda ad un futuro luminoso e meraviglioso. Bello da vedere!".

La teenager svedese aveva trasformato il tweet di The Donald nella sua nuova biografia sul social. Greta si presentava come "a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future", "una ragazza molto felice che guarda ad un futuro luminoso e meraviglioso".