Turista britannico ucciso a Buenos Aires

Immagine di repertorio (Xinhua)

Un turista britannico è stato ucciso a colpi di arma da fuoco e un altro ferito ieri nel corso di una rapina, avvenuta davanti a un lussuoso hotel di Buenos Aires. Lo riferiscono i media britannici e argentini. I rapinatori in motocicletta hanno sparato uccidendo l'uomo, un 50enne, colpendolo al petto e ferendo il figliastro di 28 anni in maniera non grave.

Secondo il quotidiano 'Clarin', i due britannici erano con altri tre membri della famiglia quando si sono trovati in mezzo alla sparatoria fuori dall'Hotel Faena, nel quartiere di Puerto Madero. I due sarebbero stati colpiti da almeno due uomini che viaggiavano su una moto, con altri complici che si trovavano a bordo di un mezzo non specificato. La polizia sta ancora cercando gli aggressori, riferisce 'Clarin'. Secondo l'agenzia di stampa Telam, la famiglia era appena arrivata nel Paese e aveva prenotato nel lussuoso hotel.