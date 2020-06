Parigi, lite nel traffico: donna accoltella due ragazze

Immagine di repertorio (Xinhua)

Choc a Parigi dove una donna ha accoltellato due ragazze in seguito a una lite per il traffico. A quanto scrive Le Parisien, citando un testimone, la donna stava guidando la sua auto a gran velocità in una stradina commerciale dell'ottavo arrondissement e ha rischiato di investire le due ragazze. Ne è nata una violente lite. La guidatrice è scesa dall'auto, dove si trovava anche una donna più giovane, verosimilmente la figlia, e ha accoltellato una delle due ragazze. Anche la seconda è stata ferita, cercando di difendere l'amica.

Colpita al torace e al ventre, la prima vittima è stata ricoverata in condizioni gravissime. La seconda ha riportato ferite meno gravi. Le due donne nell'auto avevano tentato di fuggire, ma numerosi passanti le hanno bloccate quando l'auto è stata costretta a fermarsi ad un semaforo. Nel frattempo erano arrivati la polizia e le ambulanze. La guidatrice ha dei precedenti penali ed è risultata positiva ai test per gli stupefacenti, così come le sue due vittime.