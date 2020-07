Benjamin Netanyahu (AFP)

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu chiede l'immunità parlamentare dopo che è stato formalmente incriminato per corruzione, frode e abuso d’ufficio. E' la prima volta nella storia di Israele che un primo ministro in carica viene formalmente incriminato per tre atti d'accusa. Netanyahu ha detto che avrebbe richiesto un periodo di immunità limitato nel tempo e che avrebbe dimostrato la sua innocenza in tribunale.

Dopo le incriminazioni a novembre, Netanyahu ha parlato di un tentativo di colpo di Stato e ha fortemente criticato la magistratura israeliana, accusando la polizia di aver messo sotto pressione i testimoni. Il procuratore generale israeliano Avichai Mandelblit aveva inviato l'atto di accusa al presidente del parlamento il 2 dicembre; successivamente, Netanyahu ha avuto 30 giorni per richiedere l'immunità.