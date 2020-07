Forte terremoto in Indonesia

(Xinhua)

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.2, ha colpito la costa nordoccidentale dell'Indonesia che si affaccia sull'Oceano indiano, nella provincia di Aceh. Lo riporta l'Us Geological Survey. Secondo Rahmat Triyono, capo del centro per i terremoti e gli tsunami all'Agenzia di meteorologia, climatologia e geofisica dell'Indonesia, non si registra il rischio di uno tsunami. L'epicentro è stato registrato a una profondità di 20 chilometri al largo dell'isola di Simeulue, a ovest di Sumatra. Al momento non si registrano feriti o particolari danni materiali.