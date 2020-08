Finlandia, imbrattata porta sinagoga di Turku

La porta di una sinagoga di Turku, nella Finlandia sudoccidentale, è stata imbrattata con vernice rossa nella Giornata della Memoria delle vittime dell'Olocausto. Lo ha denunciato alla polizia uno dei 1.800 ebrei che vivono in Finlandia, Harry Serlo, mentre il presidente finlandese Sauli Niinisto ha condannato l'accaduto ed espresso la sua preoccupazione.

''Atroce e inaccettabile. Non c'è posto per l'antisemitismo in Finlandia'', ha scritto su Twitter il ministro degli Interni Maria Ohtisalo.