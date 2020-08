"Bloomberg pensa a Hillary Clinton come sua vice"

(Fotogramma/Ipa)

Nella sua corsa alla Casa Bianca, il democratico Mike Bloomberg starebbe pensando a Hillary Clinton come candidata alla vice presidenza. E' quanto ha detto al sito Drudge Report una fonte della campagna dell'ex sindaco di New York, secondo cui, sulla base dei sondaggi, un ticket Bloomberg-Clinton sarebbe una combinazione formidabile per battere Donald Trump al voto del novembre prossimo.