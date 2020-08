Baghdad, razzi vicino ambasciata Usa

Immagine di repertorio (Afp)

Non hanno provocato vittime né danni i razzi lanciati contro l'ambasciata americana a Baghdad. Lo rendono noto fonti della sicurezza che si trovano all'interno della zona fortificata nel centro della capitale irachena. Intanto, la coalizione guidata dagli Usa in Iraq ha confermato che razzi di piccola portata hanno colpito questa mattina presto anche una base militare irachena che ospita truppe della coalizione.

"Non vi sono vittime, è in corso un'indagine", ha detto un portavoce della coalizione senza aggiungere altri dettagli su Twitter. Non è ancora stato specificato se i due lanci di razzi siano stati parte di uno stesso attacco che per il momento nessuno ha rivendicato.

Negli ultimi mesi la Green Zone, dove si trovano gli uffici del governo iracheno e le ambasciate straniere, è stata oggetto di diversi attacchi nell'ambito delle crescenti tensioni tra Usa ed Iran, culminate con l'uccisione, in un raid con un drone Usa, del generale iraniano Soleimani all'inizio di gennaio. All'attacco gli iraniani hanno risposto qualche giorno dopo con un lancio di missili contro basi militari irachene che ospitano soldati americani.