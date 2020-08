Emergenza mascherine, Cina costruirà nuova fabbrica in 6 giorni

(Afp)

La Cina annuncia che in appena sei giorni convertirà uno stabilimento industriale in una nuova fabbrica per la produzione di mascherine per far fronte all'emergenza provocata dall'epidemia del nuovo coronavirus. La notizia arriva dall'agenzia ufficiale Xinhua, secondo cui la fabbrica dovrebbe produrre 250.000 mascherine al giorno. Non è chiaro dove si trovi il sito. I lavori sono iniziati oggi e secondo gli annunci dovrebbero concludersi sabato.