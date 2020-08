Coronavirus, quarantena di 14 giorni anche per i guariti

(Foto Afp)

'Quarantena' di 14 giorni anche per le persone che, dopo avere contratto l'infezione da nuovo coronavirus, sono guarite. E' l'indicazione contenuta nelle nuove linee guida cinesi sulla Covid-19. Nella sesta edizione del Piano per la diagnosi e il trattamento della malattia, diffuse dalla National Health Commission (Nhc), si suggerisce che "i pazienti guariti rimangano a casa ed evitino contatti con altre persone per 14 giorni, così da ridurre il rischio di infezione da altri agenti patogeni". I guariti, indica ancora la Nhc, "devono recarsi in ospedale per controlli nella seconda e nella quarta settimana dopo essere stati dimessi".

Nel nuovo Piano si sottolinea inoltre che "i pazienti con infezione Covid-19 in condizioni gravi possono anche soffrire di insufficienza multiorgano".

"Mi sembra un po' esagerato" suggerire alle persone guarite dopo avere contratto l'infezione da nuovo coronavirus di seguire un periodo di quarantena di 14 giorni dopo le dimissioni dall'ospedale, così come indicato dal nuovo Piano di diagnosi e trattamento di Covid-19 diffuso dalla National Health Commission con la National Administration of Traditional Chinese Medicine. Lo dichiara all'AdnKronos Salute Gianni Rezza, direttore Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss). "Non credo che in Italia questa misura debba essere adottata", ritiene l'esperto.

"Se il paziente fa un paio di test e risulta negativo dovrebbe essere sufficiente", dice Rezza, osservando che il suggerimento delle autorità sanitarie di Pechino è probabilmente legato al contesto locale. Per l'Italia cambierà qualcosa? "No - risponde lo specialista Iss - a meno che gli esperti cinesi non abbiano elementi di evidenza scientifica a supporto" di questa nuova indicazione.