Coronavirus, Johnson: “Lavatevi le mani cantando 'Happy birthday'"

Afp

"Lavarsi le mani con sapone e acqua calda per il tempo necessario a cantare due volte buon compleanno. Non dobbiamo dimenticare cosa possiamo fare per prevenire questo virus”. Lo ha detto il primo ministro Boris Johnson presentando il Piano d'azione britannico contro il coronavirus.

"Comprendo appieno la preoccupazione pubblica per la diffusione globale del virus – ha detto ancora – ed è molto probabile che vedremo un numero crescente di casi. Mantenere il Regno Unito sicuro è la priorità principale del governo”.

"Faremo in modo che il servizio sanitario nazionale riceva tutto il sostegno di cui ha bisogno – ha aggiunto -. Il nostro paese rimane estremamente ben preparato com'è stato fin dall'inizio dell'epidemia diversi mesi fa”.