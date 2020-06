Coronavirus, Starbucks chiude negozio a Seattle

(Afp)

La catena di caffè statunitense Starbucks ha annunciato di aver temporaneamente chiuso un negozio nel centro di Seattle per "una pulizia profonda" dopo che un dipendente è stato trovato infettato da Covid-19. Rossann Williams, vicepresidente esecutivo di Starbucks, ha spiegato in un messaggio ai suoi soci che la società ha saputo per la prima volta del dipendente a cui era stato diagnosticato il Covid-19 giovedì e ha rapidamente preso provvedimenti per chiudere il negozio per "una pulizia profonda durante la notte".

Il dipendente è ora in autoquarantena a casa, ha detto Williams nel messaggio, aggiungendo che "poiché questo è il nostro primo caso confermato, abbiamo ritenuto che fosse meglio contattare e condividere questo aggiornamento con tutti voi". Williams ha detto che l'azienda prenderà misure simili, tra cui la chiusura dei negozi e la pulizia profonda, se in futuro si verificheranno altri casi di Covid-19 nei suoi negozi.

Il vicepresidente esecutivo di Starbucks ha spiegato che il negozio chiuso giovedì sarà riaperto dopo un'ulteriore pulizia preventiva e sarà "gestito da partner che non hanno alcun impatto noto da Covid-19. Non vediamo l'ora di riaccogliere i nostri clienti molto presto'', ha detto. Lo stato di Washington ospita il primo caso confermato di Covid-19 negli Stati Uniti, e il paese ha riportato più di 300 casi con 17 decessi in tutto il paese a partire da venerdì, secondo i media statunitensi.