Coronavirus, von der Leyen: "Ogni opzione per sostenere economia"

(Afp)

L'epidemia di Covid-19 che sta colpendo diversi Paesi europei ha "un vasto impatto sulla nostra economia. Stiamo guardando a tutto quello che possiamo fare per aiutare a contrastare l'impatto sull'economia". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles.

"C'è un grande coordinamento con i leader dell'Europa e anche di istituzioni come la Bce o con l'Eurogruppo per affrontare questi argomenti in modo coerente e coordinato", aggiunge von der Leyen. Per contrastare gli effetti recessivi dell'epidemia, dice ancora, "ci sono due approcci diversi che sono possibili: uno è la flessibilità, l'altro i soldi".

Alla Commissione Europea "ci stiamo preparando per l'incontro dei ministri delle Finanze che si terrà la settimana prossima, per discutere la situazione e le possibili azioni a livello Ue".

"Siamo in contatto costante - continua von der Leyen - con le autorità nazionali, con i rappresentanti dell'industria e con altri portatori di interessi. Sul versante macroeconomico, sono in costante contatto con Christine Lagarde, presidente della Bce. Stiamo studiando tutte le opzioni per la flessibilità prevista dal patto di stabilità e per quanto riguarda gli aiuti di Stato alle circostanze eccezionali in questo quadro. e naturalmente c'è un forte coordinamento delle nostre azioni e risposte a tutti i livelli", conclude.