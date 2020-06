Coronavirus, positivo insegnante Europarlamento

Fotogramma /Ipa

Un formatore esterno del Parlamento Europeo, che tiene lezioni per il personale, è risultato positivo al test per la Covid-19. Lo ha comunicato il direttore generale per le Risorse Umane del Parlamento allo staff. Si stanno adottando, spiega la Hr nella mail diffusa stamani, "tutte le misure necessarie per proteggere il personale del Parlamento Europeo e gli eurodeputati da una diffusione ulteriore. Stiamo informando" le persone che hanno avuto "contatti immediati" con l'insegnante, alle quali "verrà chiesto di rimanere a casa, in autoisolamento, e di monitorare il proprio stato di salute, finché il periodo di incubazione non sarà trascorso".