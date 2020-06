Coronavirus, in Iran oltre 700 morti e 14000 positivi

(Afp)

Il bilancio delle vittime da coronavirus in Iran è cresciuto di 113 unità in un giorno, portando il totale a 724 decessi. Lo hanno riferito le autorità sanitarie di Teheran. Il numero di nuovi casi è salito di 1.209 infezioni in un giorno, portando il totale a quasi 14mila casi. La maggior parte dei nuovi casi sono stati registrati a Teheran.