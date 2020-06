Coronavirus Spagna, morto ex presidente Real Madrid

(Afp)

Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid tra il 1995 e il 2000, è deceduto per coronavirus. Il 76enne Sanz, si legge nell'edizione online del quotidiano Marca, era ricoverato in un ospedale di Madrid dal 17 marzo, dove era arrivato dopo 8 giorni con la febbre. In ospedale è stato sottoposto al test che ha evidenziato la positività al Covid-19. Le condizioni di Sanz sono rapidamente peggiorate, fino al decesso avvenuto oggi.