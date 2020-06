Coronavirus, in Olanda messaggi sui cellulari per rimanere a casa

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il governo olandese ha inviato messaggi sui cellulari di tutti cittadini esortandoli a rimanere a casa il più possibile per contenere il contagio del coronavirus. Nel paese sono state decise misure restrittive, ma non c'è un ordine di confinamento e ieri, complice il bel tempo, parchi e spiagge erano affollati. In Olanda si registrano 136 morti e 3600 contagi di Covid-19.

"Proteggete voi stessi. Insieme possiamo battere il coronavirus", recita il messaggio di allerta. Intanto il comune di Amsterdam ha chiuso i parchi e vietato l'accesso alle spiagge.

In Olanda sono stati vietati i raduni di oltre 100 persone e sono stati chiusi scuole, cinema, teatri e ristoranti. Alle persone viene richiesto di mantenere una distanza di 1,5 metri.