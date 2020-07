Coronavirus, Trump: "General Motors produca respiratori"

(Afp)

"General Motors deve immediatamente riaprire la fabbrica stupidamente abbandonata a Lordstown in Ohio, o un altro impianto, e mettersi a produrre respiratori, subito!!". Così Donald Trump, con molti caratteri cubitali e punti esclamativi, si scaglia contro la casa automobilistica americana per non aver ancora avviato la produzione di equipaggiamento medico necessario all'emergenza coronavirus. E poi si rivolge anche alla Ford esortandola a "ad andare avanti con i respiratori, velocemente!!".