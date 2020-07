Coronavirus, ambasciatore Usa: "Conte leader forte come Trump"

Foto Fotogramma

"Fin qui, va dato merito" al presidente del Consiglio Giuseppe Conte "di aver dimostrato lo stesso tipo di forza del presidente Donald Trump, cosa che va a suo merito. Si è trovato a guidare un governo di coalizione. Inizialmente aveva visioni discorsi rispetto al suo ministro degli Esteri, ma l'intesa sembra ormai essersi rafforzata: l'Italia ha una leadership forte per guidare questa fase". Lo dice l'ambasciatore degli Usa in Italia Lewis Eisenberg, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai 3.