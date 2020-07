Coronavirus, Oms: "Con uso esteso di mascherine nessun beneficio dimostrato"

(Afp)

"Non raccomandiamo l'uso esteso di mascherine, perché non associato ad alcun beneficio. Non lo critichiamo, ma non c'è nessun particolare beneficio che sia stato dimostrato". Lo ha evidenziato Mike Ryan, a capo del Programma di emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel corso di una conferenza stampa a Ginevra.

I benefici non sono stati dimostrati "anche a causa del fatto che le mascherine vanno indossate e tolte nella maniera corretta. Chiaramente poi c'è il problema delle carenze: le persone più a rischio sono gli operatori che sono esposti al rischio ogni minuto di ogni giorno, bisogna garantire i dispositivi di protezione personale per primi a loro. Ma questo non è il motivo principale per cui non abbiamo raccomandato l'uso esteso di mascherine", che l'Oms continua a consigliare solo "a chi è a casa malato, a chi si prende cura di qualcuno che è malato, e naturalmente agli operatori in prima linea", ha ricordato Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico per il coronavirus dell'unità malattie emergenti dell'Oms.