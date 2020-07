Coronavirus, primo caso a Wuhan in 7 giorni: proviene da Gb

(Afp)

La città di Wuhan, epicentro del Covid-19, ha registrato un nuovo caso, il primo in sette giorni. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, spiegando che si tratta di un cittadino rientrato dalla Gran Bretagna. Non si registrano, invece, casi locali, come spiega il comitato medico provinciale.

Ieri la provincia di Hubei ha confermato 47 casi asintomatici di Covid-19, aggiornando a 982 il bilancio totale. Ieri sono 173 i pazienti dimessi dagli ospedali di Hubei.