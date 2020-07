Coronavirus, Dombrovskis: "Mes va usato"

(Xinhua)

"Continuiamo a lavorare al sostegno" ai Paesi più colpiti dalla pandemia di Covid-19 "attraverso il Mes". Lo dice il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, durante una live chat con gli utenti di un social network, a Bruxelles. "Pensiamo - aggiunge - che dovrebbe essere utilizzato nelle circostanze attuali, perché ha capitale versato da parte degli Stati membri, ha capacità di erogare prestiti, quindi dovremmo usarlo per finanziare gli Stati a condizioni favorevoli. E guardiamo anche ad altre opzioni", conclude.

In merito ai cosiddetti coronabond, Dombrovskis spiega che "esploreremo tutte le opzioni e tutte le risposte possibili. Forse i coronabond attirano molti titoli, ci sono controversie politiche, ma ci sono un certo numero di cose che possiamo fare, che stiamo facendo, che sono in pipeline". "E sottolinerei molto - aggiunge - il prossimo Mff (il quadro finanziario pluriennale dell'Ue, ndr). Come ha detto la presidente Ursula von der Leyen, questo sarà il nostro piano Marshall per finanziare l'economia europea. Il prossimo Mff partirà l'anno venturo. Dobbiamo assicurarci di avere un bilancio forte, che abbia una forte componente di investimenti, in modo da poter finanziare la ripresa attraverso il bilancio Ue", conclude.