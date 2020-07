Coronavirus, inizia sbarco portaerei americana Roosevelt

(Afp)

Sono iniziate le operazioni di evacuazione dei marinai a bordo della portaerei USS Theodore Roosevelt a Guam. Sulla portaerei è scoppiata l'emergenza Covid-19. Come riporta la Cnn, l'ammiraglio John Menoni ha confermato che nella notte è stato trasferito un primo gruppo di 180 marinai e nelle prossime ore sbarcheranno tra i 300 e i 500 marinai. Il personale risultato negativo ai test, viene trasferito e ospitato in alberghi di Guam.

Secondo fonti della Difesa citate dalla Cnn, sono 114 i marinai a bordo della portaerei risultati positivi ai test per il coronavirus. In tutto sulla portaerei ci sarebbero circa quattromila persone. Nel frattempo, riporta la stessa Cnn, è stato sollevato dall'incarico il comandante della portaerei, il capitano Brett Crozier, che nei giorni scorsi aveva sollecitato un' "azione decisa" per evitare morti a bordo. E' accusato di "scarsa capacità di valutazione".