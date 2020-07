Coronavirus, in Francia altri 833 morti: "Non è ancora picco"

Foto AFP

Sono morte dopo aver contratto il Covid-19 in Francia nelle ultime 24 ore 833 persone, di cui 605 in ospedale, ed è il numero più alto di vittime dall'inizio dell'epidemia. Il numero totale dei decessi è di 8.911 persone. "Non abbiamo ancora raggiunto la fine della fase ascendente" della curva che descrive l'andamento dell'epidemia, ha dichiarato il ministro della sanità, Olivier Véran.