Coronavirus, "Johnson risponde alle cure"

Boris Johnson "rimane clinicamente stabile e sta rispondendo alle cure". Lo ha riferito un portavoce di Downing Street, spiegando che il premier britannico "continua ad essere curato nella terapia intensiva del St Thomas Hospital" di Londra ed è in "buono spirito".

"So che è in condizioni stabili. E' a suo agio e di buon umore - aveva detto questa mattina il sottosegretario del ministero della Sanità Edward Argar a Sky News - In passato ha avuto bisogno dell'ossigeno, ma non è sottoposto a ventilazione".