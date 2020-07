Coronavirus, in Belgio oltre 3mila morti: 496 in un giorno

(Afp)

Sono più di tremila le persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19 in Belgio. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, spiegando che 496 persone sono morte solo nelle ultime 24 ore, portando così a 3.019 il totale dei decessi. Si tratta del numero più alto di vittime in una giornata in Belgio. Sono invece 1.684 i nuovi casi, che fanno salire a 26.667 i contagiati nel Paese.