Coronavirus, Pompeo: "Militari Usa in Italia forniranno assistenza"

(Afp)

Il personale americano di stanza in Italia offrirà assistenza nella lotta all'epidemia di Covid-19. Lo ha annunciato il segretario di Stato americano Mike Pompeo, spiegando che i militari potranno fra l'altro "fornire servizi di telemedicina, facilitare il trasporto e il montaggio di ospedali da campo ed equipaggiamenti, curare pazienti no Covid-19 e fornire sostegno per il trasporto di rifornimenti, carburante e beni alimentari". In Italia, ha ricordato Pompeo, vi sono circa 300mila militari Usa e le loro famiglie.

"L'Italia è uno dei nostri più stretti alleati e amici ed è in prima linea nella lotta contro il Covid-19", afferma Pompeo in dichiarazioni diffuse dopo che la Casa Bianca ha pubblicato il memorandum firmato dal presidente Donald Trump sugli aiuti da fornire all'Italia. "Lodiamo la trasparenza italiana e gli sforzi eroici sostenuti per contenere il virus", ha detto ancora il segretario di Stato, che ha ricordato gli effetti "devastanti" della pandemia in Italia e inviato le sue condoglianze per le vittime.

Di fronte alla crisi, il presidente Trump "ha autorizzato un robusto pacchetto" di aiuti per l'Italia. "Questo - spiega Pompeo - comprende sostegno ad organizzazioni internazionali e Ong, comprese organizzazioni religiose, molte delle quali già offrono aiuti essenziali alle comunità italiane. Questi sforzi aiuteranno a sostenere la ripresa dell'economia italiana".

"Gli Stati Uniti - continua il segretario di Stato - forniranno anche sostegno tecnico alla risposta alla pandemia di Covid-19, a partire dall'esistente e produttiva partnership fra il ministero americano della Salute e la sanità italiana. Identificheremo le forniture militari in eccesso e incoraggeremo le donazioni del settore privato americano". "Questa assistenza cruciale non solo aiuterà il popolo italiano, ma sosterrà anche il commercio globale e le linee di rifornimento. Ci troviamo in questa situazione tutti insieme e potremmo sconfiggere il Covid-19 solo attraverso la trasparenza, la cooperazione e il mutuo supporto", conclude il capo della diplomazia americana.

In un video per FoxNews il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha ringraziato Washington per la solidarietà: "Vorrei ringraziare calorosamente il presidente Donald Trump e il segretario di stato Mike Pompeo per la loro sincera amicizia. Ora gli Stati Uniti attraversano la parte più dura dell'epidemia ma sono certo che ce la farete. Sconfiggeremo il virus e torneremo più vicini e più forti di prima. L'Italia e il popolo italiano sono con voi".

"Stiamo finalmente cominciando a vedere alcuni risultati positivi in termine di contagi. Tuttavia, l'Italia non avrebbe potuto farcela da sola - ha aggiunto il capo della diplomazia italiana - La solidarietà internazionale da parte dei nostri amici e partner nel mondo è stata un fattore chiave per affrontare la parte più dura della crisi. Gli Stati Uniti non sono stati secondi a nessuno. La generosità del popolo americano e del governo americano è stata notevole, come dimostrano le varie donazioni che abbiamo ricevuto, tra cui l'ospedale da campo a Cremona".