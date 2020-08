Trump si schiera con Musk: "Riaprire subito fabbrica Tesla"

Afp

Donald Trump si schiera al fianco di Elon Musk nella sua battaglia contro le autorità della California, per la riapertura degli impianti di produzione della Tesla. "La California dovrebbe permettere a Tesla e Elon Musk di aprire la fabbrica, ora. Può essere fatto velocemente e in sicurezza", scrive il presidente Usa in un tweet.

Ieri, Musk, fondatore e amministratore delegato di Tesla, aveva sfidato apertamente le autorità californiane annunciando la riapertura dell'impianto dove si producono le sue auto elettriche, nonostante il divieto imposto alle imprese manifatturiere per l'emergenza coronavirus. In precedenza, Musk aveva promesso di spostare gli impianti della Tesla in un altro stato se non gli fosse stato permesso di far ripartire la produzione. Nelle ultime settimane l'imprenditore e inventore di origine sudafricana ha duramente criticato le misure di lockdown imposte negli Usa a causa della pandemia.