Coronavirus, Xi: "Cina ha agito in modo trasparente e responsabile"

(Fotogramma/Ipa)

La Cina ha agito "in modo aperto, trasparente e responsabile" nella lotta contro il coronavirus. Lo ha rivendicato il presidente cinese Xi Jinping nel suo intervento alle 73ma Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Secondo il leader cinese servirà un'indagine complessiva" sul coronavirus ma quando "sarà posto sotto controllo". "Questo lavoro dovrà essere basato sulla scienza, dovrà essere guidato dall'Organizzazione mondiale della sanità e condotto in modo oggettivo e imparziale", ha sottolineato, annunciando che la Cina stanzierà "due miliardi di dollari in aiuti internazionali" nei prossimi due anni per la riposta al Covid e per lo sviluppo economico e sociale dei Paesi colpiti, in particolare i Paesi in via di sviluppo.

Quanto al vaccino, a cui la Cina sta lavorando, quando sarà disponibile, lo renderemo "un bene pubblico globale".