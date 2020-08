Cina risponde a Trump: "Lettera ci infanga"

(Afp)

Pechino replica duramente alla lettera che Donald Trump ha inviato all'Oms per denunciare il comportamento dell'organizzazione e di Pechino in risposta alla pandemia di coronavirus, sostenendo che quella lettera "infanga" la Cina, nel tentativo di attribuirle la colpa per la sua mala gestione della crisi. La risposta è arrivata dal portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, secondo cui gli Stati Uniti hanno calcolato male la mossa di cercare di scaricare sulla Cina le loro stesse responsabilità.