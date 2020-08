Libia, Pompeo a Serraj: "Non esiste soluzione militare"

(Afp)

Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha avuto un colloquio telefonico con il capo del consiglio presidenziale libico, Fayez al-Serraj. Lo riferisce una nota del governo di accordo nazionale (Gna), secondo la quale nel corso della telefonata Pompeo ha ribadito che "non esiste una soluzione militare al conflitto", evidenziando la necessità di riprendere un processo politico e dare seguito ai risultati della Conferenza di Berlino.

Parlando degli ultimi sviluppi della crisi libica, Pompeo ha sostenuto che gli Stati Uniti lavorano per raggiungere la "stabilità" del Paese nordafricano e porre fine alle sofferenze della sua gente.

Dal canto suo Serraj ha espresso "apprezzamento per la posizione americana a sostegno degli sforzi per raggiungere la sicurezza e la stabilità in Libia" e ha denunciato che il Gna sta combattendo una "guerra imposta" che ha causato centinaia di migliaia di sfollati, vittime tra i civili e danni a infrastrutture e aree residenziali.