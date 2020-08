Usa, sondaggio Fox: Biden avanti a Trump di 8 punti

(Foto Afp)

Joe Biden ha un vantaggio di 8 punti su Donald Trump, 48% contro il 40%, in un sondaggio nazionale realizzato a Fox News, l'emittente conservatrice tradizionalmente vicina al presidente. A determinare il vantaggio del candidato democratico alla Casa Bianca sarebbe il fatto di aver, almeno fino ad ora, conquistato i favori di elettori indipendenti ed anziani che nel 2016 scelsero Trump.

Il sondaggio registra comunque un 11% di indecisi. Nel poll pubblicato il mese scorso da Fox News Trump e Biden venivano dati alla pari al 42%. A determinare lo stacco del 78enne ex vice presidente il fatto che nel nuovo sondaggio appare 17 punti avanti tra gli elettori over 65, un gruppo che quattro anni fa Trump ha conquistato con un vantaggio di 7 punti su Hillary Clinton. Consistente è anche lo stacco tra gli elettori indipendenti, +13 punti. Trump nel 2016 conquistò il cruciale voto degli indipendenti - cioè degli elettori che non sono registrati come democratici o repubblicani - con 4 punti di vantaggio.

Nelle scorse settimane alcuni democratici avevano lanciato l'allarme riguardo allo scarso entusiasmo registrato, specie tra gli elettori della sinistra dem, per Biden. Ma secondo il sondaggio Fox, il democratico avrebbe il 53% dei favori tra gli elettori che si dicono estremamente motivati ad andare a votare a novembre, contro il 41% di Trump. E tra gli elettori del democratico il 69% si dice estremamente motivato, contro il 61% di Trump.

Infine confermato il vantaggio di Biden e dei democratici tra le donne, 20 punti di vantaggio, e tra gli elettori afroamericani, più 64 punti. E sul fronte opposto il presidente vede confermata la sua roccaforte elettorale tra gli elettori bianchi che vivono in zone rurali, 30 punti in più, ed gli elettori maschi, 7 punti di vantaggio.

E - per quanto il 55% degli elettori abbiano un giudizio negativo del presidente contro il 43% che ne ha uno positivo - Trump può ancora contare su un vantaggio su Biden, 45% a 42%, per quanto riguarda l'efficacia per l'economia Usa.

Un vantaggio modesto e ristretto se si pensa che, prima della pandemia del coronavirus, Trump pensava di poter condurre tutta la campagna della rielezione rivendicando i successi economici del suo primo mandato. Ora con 39 milioni di nuovi disoccupati, il 78% degli intervistati è pessimista sulle sorti dell'economia Usa.

Per quanto riguarda poi la pandemia la maggioranza, con un vantaggio di 9 punti, pensa che Biden potrebbe difendere meglio gli americani dal Covid 19 che ha fatto quasi 100mila vittime negli Usa. Ed una maggioranza quasi doppia, più 17 punti, si fida di più del democratico per l'assistenza sanitaria.

Ed infine, la Cina, che sta diventando sempre più l'argomento centrale della campagna di Trump, con le accuse a Pechino di non essere stata tempestiva e trasparente nel dare l'allarme sul coronavirus. Anche su questo fronte, la maggioranza, con 6 punti di vantaggio, sembra fidarsi più di Biden nella futura gestione con la Cina, nonostante Trump continui a puntare il dito contro la sua presunta debolezza.