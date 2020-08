San Francisco, incendio al Fisherman's Wharf

Immagine di repertorio (Xinhua)

Incendio al Fisherman's Wharf a San Francisco. Non si registrano al momento feriti e il molo è stato completamente evacuato per le fiamme che si sono sviluppate in un deposito al Pier 45. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'incendio ha distrutto un impianto per il processamento del pesce e un magazzino, minacciando per qualche ora l'area turistica della zona. Oltre 50 camion dei vigili del fuoco e 150 pompieri sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme al Pier 45, dove si trova ancorata la SS Jeremiah O’Brien, l'ultima delle navi della classe Liberty risalente alla Seconda guerra mondiale.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, un quarto del molo è andato distrutto nell'incendio le cui cause non sono state ancora accertate. I pompieri sono riusciti pero "letteralmente a salvare la O'Brien, che era lambita dalle fiamme" quando sono arrivate le autobotti.