Coronavirus, in Brasile 15.813 casi in 24 ore

(Foto Afp)

In Brasile sono stati confermati altri 15.813 nuovi contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando a 362.211 il totale dei casi. Lo rende noto il ministero della Sanità brasiliano, spiegando che in un solo giorno si sono contati anche 653 morti per complicanze legate al Covid-19. E' quindi salito a 22.666 il numero delle persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il coronavirus. Il Brasile è secondo solo agli Stati Uniti, nel mondo, per numero di casi di coronavirus.