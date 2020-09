Covid, oltre 1000 morti in un giorno in Brasile

Afp

Più di 25mila morti legati alla pandemia di Covid-19. E' il bilancio in Brasile dall'inizio dell'emergenza. Il ministero della Sanità del Paese sudamericano ha comunicato che nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 1.086 decessi, per un totale di 25.598. Rispetto a ieri, inoltre, si contano 20.599 nuovi contagi che portano a 411.821 il numero complessivo. Il Brasile è il secondo Paese al mondo, dietro gli Stati Uniti, per casi confermati di Covid-19.