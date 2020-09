Coronavirus, 57 morti in 24 ore in Francia

(Afp)

L'epidemia di coronavirus ha provocato 57 decessi in 24 ore in Francia. Il dato, diffuso oggi dalle autorità sanitarie, riguarda soltanto i morti in ospedale. I decessi nella case di riposo e di cura verranno aggiornati martedì, data la vacanza del lunedì di Pentecoste. In totale i decessi per l'epidemia in Francia sono 28.771, di cui 18.444 avvenuti in ospedale.