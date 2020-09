Omicidio Floyd, moglie del poliziotto arrestato chiede divorzio

La moglie di Derek Chauvin, il poliziotto americano arrestato con l'accusa di omicidio per la morte dell'afroamericano George Floyd, chiederà il divorzio. I media statunitensi riportano una dichiarazione dell'avvocato dello studio Sekula Law Offices, che rappresenta la donna.

"Ho parlato con Kellie Chauvin e la sua famiglia. È devastata dalla morte del signor Floyd, i suoi pensieri e la massima solidarietà vanno alla famiglia della vittima, ai suoi cari e a tutti coloro che soffrono per questa tragedia", ha affermato il legale, rendendo noto che la sua assistita "ha presentato domanda per sciogliere il matrimonio con Derek Chauvin".

"Sebbene non abbia figli dal suo attuale matrimonio, la signora Chauvin chiede sicurezza e privacy per i suoi figli, i genitori e tutta la sua famiglia in questo momento difficile", ha concluso l'avvocato.

