Madonna: ''Dobbiamo smantellare la supremazia bianca''

"Dobbiamo smantellare la supremazia bianca''. Madonna torna a schierarsi contro le violenze negli Usa seguite all'uccisione di George Floyd ma soprattutto contro la violenza della polizia contro gli afroamericani. La star, che ha particolarmente a cuore la causa avendo la maggioranza dei suoi figli 'colored', ha postato una foto, in cui appare nelle vesti di 'Madame X' (il suo alter ego protagonista dell'omonimo ultimo album) ed è sovrastata da un'enorme scritta molto esplicita: "Dobbiamo smantellare la supremazia dei bianchi".

La pop star oltre alla primogenita Lourdes, avuta nel 1996 con Carlo Leon e a Rocco, nato nel 2000 dalla relazione tra la cantante e il regista Guy Ritchie, nel 2006, in seguito a una visita in Africa per sostenere un progetto umanitario per la costruzione di un orfanotrofio, ha adottato David Banda e qualche anno dopo in Malawi Mercy James e le gemelline Stella ed Estere.