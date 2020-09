Rowling nella bufera: "Conosco e amo i trans, ma..."

(Fotogramma)

J.K.Rowling nella bufera per una serie di tweet, che hanno spinto molti utenti ad accusare la scrittrice di transfobia. "Se il sesso non è reale, non c'è attrazione per lo stesso sesso. Se il sesso non è reale, la realtà vissuta dalle donne di tutto il mondo viene cancellata. Conosco e amo i trans, ma cancellare il concetto di sesso significa cancellare la capacità di molti di discutere in modo significativo delle loro vite. Dire la verità non vuol dire odiare", ha scritto Rowling nel primo di 3 messaggi.

"L'idea che donne come me, empatiche da decenni nei confronti dei trans, vicini perché vulnerabili nello stesso modo in quanto donne - per esempio nei confronti della violenza maschile - odino i trans perché credono che il sesso esista e abbia conseguenze concrete non ha senso", scrive Rowling nel secondo cinguettio, prima di chiosare col terzo messaggio: "Rispetto il diritto di ogni persona trans di vivere in un modo che sia autentico e confortevole per loro. Marcerei con voi se foste discriminati perché trans. Allo stesso tempo la mia vita è stata plasmata dall’essere donna. Non credo che dirlo significhi odiare". Una serie di rilfessioni che provocano una valanga di reazioni, soprattutto di critica e di condanna, fino a proiettare l'hashtag #Rowling al top tra le tendenze.