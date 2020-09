Germania, dal 16 giugno frontiere aperte

(Afp)

La Germania riapre come anticipato le sue frontiere martedì prossimo. , precisando che i cittadini Ue e svizzeri potranno nuovAd annunciarlo è stato oggi il ministro dell'Interno, Horst Seehoferamente entrare nel paese senza ostacoli, controlli o obbligo di quarantena, a partire dal 16 giugno, fatta eccezione per chi proviene dalla Spagna, per cui ci saranno controlli ancora fino al 21 giugno. In quasi tutti gli stati tedeschi un'ordinanza statale impone una quarantena alle persone provenienti da paesi Ue con un tasso di contagio negli ultimi sette giorni superiore ai 50 casi ogni 100mila abitanti, come nel caso della Svezia.